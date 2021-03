Nieheim und Steinheim liegen wieder über 100

Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 4159 Frauen und Männern (plus 18) angegeben. Als Genesene stehen 3847 Personen (plus 8) in der Statistik. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen im Kreis Höxter liegt unverändert weiter bei 135 Menschen.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter

Bad Driburg: 49 aktiv Infizierte (plus 3), 637 bestätigte Fälle, 577 Genesene, 11 Verstorbene, Stadt-Inzidenz 99,5.

Beverungen: 11 aktiv Infizierte (plus 2), 241 bestätigte Fälle, 220 Genesene, 10 Verstorbene, Inzidenz 45,05.

Borgentreich: 2 aktiv Infizierte (unverändert), 276 bestätigte Fälle, 255 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 11,1.

Brakel: 11 aktiv Infizierte (unverändert), 626 bestätigte Fälle, 594 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 24,6.

Höxter: 37 aktiv Infizierte (unverändert), 665 bestätigte Fälle, 610 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 90,7.

Marienmünster: 7 aktiv Infizierte (plus 1), 140 bestätigte Fälle, 132 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 60,7.

Nieheim: 11 aktiv Infizierte (plus 2), 177 bestätigte Fälle, 160 Genesene, 6 Verstorbene, Inzidenz 116,0

Steinheim: 19 Infizierte (plus 3), 419 bestätigte Fälle, 382 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 110,1.

Warburg: 21 aktiv Infizierte (minus 1), 645 bestätigte Fälle, 606 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 55,6.

Willebadessen: 9 aktiv Infizierte (unverändert), 333 bestätigte Fälle, 311 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 12,1.

Bürger-Testungen im Kreis Höxter

Kreis Höxter: Samstag: 4741 Tests (plus 753), 4727 Tests negativ (plus 750), 14 Test positiv (plus 3).

Sonntag: 5638 Tests (plus 897), 5623 Tests negativ (plus 896) und 15 Tests positiv (plus 1).

Kreis Holzminden: 93 aktiv Infizierte (plus 8 Neuinfektionen), 1187 bestätigte Infektionen, 1038 Genesene, 56 Verstorbene. Die Inzidenz liegt bei 73,8. Impfungen in allen 24 Seniorenheimen abgeschlossen.

Kreis Paderborn: 516 aktiv Infizierte (plus 13), 7268 bestätigte Fälle, 6610 Genesene, 142 Todesfälle, Inzidenz 80,9.

Kreis Lippe: 1451 aktiv Infizierte (plus 126), 13060 bestätigte Fälle, 11278 Genesene, 331 Verstorbene, Inzident 230,2, 16421 Schnelltests (124 positiv).