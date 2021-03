In dieser Zeit hat sie zwischen zehn bis 15 Buchausleihen am Tag. „Vorher war das ein Vielfaches mehr“, trauert die Bibliothekarin dieser Zeit sehr hinterher. Drei Umzüge hat sie schon mitgemacht. Dabei fühlt sie sich im jetzigen Standort Am Hellweg 26 am wohlsten. Die verringerte Anzahl an Buchausleihen nutzt sie indessen für die Aufarbeitung administrativer Aufgaben. Mitte der 70er Jahre wurde die Stadtbücherei Bad Driburg noch ehrenamtlich geführt und befand sich in den Kellerräumen des Rathauses. Anschließend erfolgte die Leitung hauptamtlich, und seit 1990 obliegt die Verantwortung bei Silke Kampmann-Pitz.