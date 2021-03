Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in den zehn Städten des Kreises liegt bei 170 aktiv infizierten Erkrankten (vier weniger als am Montag). Die 100er-Inzidenzmarke wird mit 110,2 nur noch in Steinheim übersprungen. Bad Driburg und Nieheim mit jeweils 99,5 liegen sehr nah dran. Borgentreich hat mit 11,1 die niedrigste Inzidenz kreisweit.

Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 4160 Frauen und Männern (unverändert) angegeben. Als Genesene stehen 3855 Personen (plus 4) in der Statistik. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen im Kreis Höxter liegt wie seit Tagen weiter bei 135 Menschen.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter

Bad Driburg: 46 aktiv Infizierte (minus 1), 637 bestätigte Fälle, 580 Genesene, 11 Verstorbene, Stadt-Inzidenz 99,6.

Beverungen: 11 aktiv Infizierte (0), 241 bestätigte Fälle, 220 Genesene, 10 Verstorbene, Inzidenz 45,0.

Borgentreich: 2 aktiv Infizierte (0), 276 bestätigte Fälle, 255 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 11,14.

Brakel: 11 aktiv Infizierte (0), 626 bestätigte Fälle, 594 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 24,67.

Höxter: 36 aktiv Infizierte (minus 1), 666 bestätigte Fälle, 612 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 87,2.

Marienmünster: 7 aktiv Infizierte (0), 140 bestätigte Fälle, 132 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 60,73.

Nieheim: 10 aktiv Infizierte (minus 1), 177 bestätigte Fälle, 161 Genesene, 6 Verstorbene, Inzidenz 99,47.

Steinheim: 18 Infizierte (minus 1), 419 bestätigte Fälle, 383 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 110,18.

Warburg: 20 aktiv Infizierte (0), 645 bestätigte Fälle, 607 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 55,6.

Willebadessen: 9 aktiv Infizierte (0), 333 bestätigte Fälle, 311 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 12,18.

Bürger-Testungen im Kreis Höxter

Kreis Höxter Dienstag: 6494 Tests (plus 856), 6476 Tests negativ (plus 853), 18 Test positiv (plus 3).

Kreis Holzminden

Holzminden: 95 aktiv Infizierte (plus 8 Neuinfektionen), 1195 bestätigte Infektionen, 1044 Genesene, 56 Verstorbene. Die Inzidenz liegt bei 85,2.