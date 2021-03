Mehr Tempo und Flexibilität

Mit der Hilfe der rund 11.000 Praxen in Westfalen-Lippe soll die Impfkampagne schnell an Kraft und Umfang gewinnen. Die verfügbare Impfstoffmenge reiche zurzeit allerdings immer noch nicht aus, um allen Bürgern zur gleichen Zeit ein Impfangebot zu machen, so die KV. Eine Priorisierung der Anspruchsberechtigten gemäß der Impf-Verordnung ist deshalb weiterhin nötig – auch in den Arztpraxen. Dr. Spelmeyer bittet die Patienten deshalb weiterhin um Geduld: „Ich kann zwar verstehen, dass manche Bürger unruhig werden, aber Ärzte müssen sich an Gesetzesvorgaben halten. Der Vorsitzende der KVWL ist sich sicher, dass aus ersten Anfängen in den Praxen bald ein reibungsloser Impfalltag wird. „Die Ausweitung der Impfkapazitäten ist beschlossene Sache – wir können verimpfen, was immer die Hersteller liefern!“

So geht es weiter

Impfungen in den Impfzentren: Die Impfungen der über 80-Jährigen laufen wie geplant weiter. Wer noch keinen Termin haben sollte, kann diesen weiterhin vereinbaren. Die Impfeinladung der Bürgerinnen und Bürger über 70 Jahre erfolgt jahrgangsweise, um die Anmeldesysteme nicht zu überlasten. In den nächsten Tagen erhalten somit zunächst diejenigen, die zwischen dem 1. Februar 1941 und dem 31. Dezember 1941 geboren wurden, von ihren Kommunen ein Einladungs- und Informationsschreiben zur Impfung gegen das Coronavirus im Impfzentrum.

Ab Dienstag, 6. April, startet dann die Impfterminvergabe für die 79-jährigen Bürger. Ausschließlich diese sind berechtigt (neben den über 80-Jährigen), einen Impftermin zu vereinbaren. Die Terminbuchung erfolgt in diesem Fall entweder telefonisch unter 0800 116 117 02 oder online unter www.116117.de Anders als in der Vergangenheit wird es dieses Mal möglich sein, im Rahmen der Terminvergabe auch einen gleichzeitigen Impftermin für den Lebenspartner zu buchen. Das Alter des Lebenspartners ist dabei nicht entscheidend.. Die Impfungen erfolgen dann frühestens ab Donnerstag, 8. April. Das NRW-Gesundheitsministerium informiert, ab wann die weiteren Jahrgänge einen Impftermin buchen können. Die Terminvergabe für die priorisierten Berufsgruppen erfolgt weiter über die Kreise.

Impfungen in den Arztpraxen: Ebenfalls ab Dienstag, 6. April, werden die Arztpraxen in die Impfkampagne involviert. Aufgrund der geringen Impfstoffmenge, die den einzelnen Praxen zunächst zur Verfügung gestellt werden kann, werden sich die niedergelassenen Ärzte in einem ersten Schritt vor allem auf ihre bettlägerigen Patienten in der eigenen Häuslichkeit konzentrieren. Die Ärzte kommen selbst auf Patienten zu, die für eine Impfung in Frage kommen. Die Impfstoffmenge ist zu Beginn noch sehr begrenzt. Die Impfungen werden frühestens am Mittwoch, 7. April, starten.