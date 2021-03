Inzidenzen: Willebadessen 0, Steinheim 102

Höxter -

Nur noch 61,3! Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist am Donnerstag weiter gefallen (Daten vom RKI). Gestern betrug er noch 65,6 auf 100.000 Einwohner. Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in den zehn Städten des Kreises liegt bei 176 aktiv infizierten Erkrankten (plus 6). Die Bandbreite bei den Inzidenzen liegt in dieser Karwoche zwischen 0 in Willebadessen und 102 in Steinheim. 868 Menschen sind binnen 24 Stunden getestet worden.