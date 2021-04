Herzensprojekt nimmt Form an

Bürgerinnen und Bürger spenden für Bildung in Idlib – Kinder lernen in kleiner Privatschule und danken für Hilfe

Brakel -

Von Sabine Robrecht

Mohamed Alali (22) ist überglücklich: Dank großer Unterstützung aus Brakel und Umgebung hat ein Schulprojekt in seinem Heimatland Syrien Gestalt angenommen. Etwa 40 Kinder aus den Flüchtlingscamps bei Idlib lernen in einem mit Spendengeldern eingerichteten Klassenraum Lesen, Schreiben, Mathe und Englisch. Mohamed hat die Initiative angestoßen. Sie bringt nicht nur Bildungschancen mit sich, sondern auch Freude: „Wir konnten ein Lächeln ins Gesicht der Kinder bringen.“ Das ist es, was den jungen Mann tief bewegt. Von Herzen sagen er und die Kinder den Spendern „Danke!“