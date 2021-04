Das DRK in Bühne hat ihre Schnellteststelle an der Unterkunft (Walme 3a) Ostern für Bürger geöffnet und verlangt auch keine Terminabsprache. Ostersonntag ist von 14 bis 18 Uhr und Ostermontag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Das Testergebnis liegt nach etwa 15 Minuten vor. Bis Karsamstag, 12 Uhr, waren in Bühne übrigens alle Tests negativ, freut sich Martin Wrede, Vorsitzender des Ortsvereins.

Auch das Medicare-Testzentrum in Warburg (an der ehemaligen Hochschule OWL an der Landfurt) bietet seine Dienste über die Feiertage an, aber nur mit einer Anmeldung. Die ist online möglich, dabei werden verschiedene Zeitkorridore für die Tests angeboten.

Einen kostenlosen Coronatest darf jeder Bürger mindestens einmal pro Woche in Anspruch nehmen. Neben dem DRK in Bühne und dem Medicare-Testzentrum in Warburg bieten ihn auch andere Teststellen, Ärzte und Apotheken im Kreis Höxter an. Eine Liste hat der Kreis Höxter auf seiner Internetseite zusammengestellt.