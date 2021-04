Auch über Ostern geht es weiter: bisher 12690 Tests

Corona-Zahlen für den Kreis Höxter am Ostersonntag: Inzidenz sinkt auf 51,3

Höxter -

Die Zahl der über Ostern an Covid 19 aktiv erkrankten Menschen liegt am Ostersonntag bei 179 (minus 9). Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist am Sonntagmorgen von 62,0 auf 51,3 gefallen (Daten vom Robert Koch Institut Berlin). Karfreitag hatte der Wert noch 63,5 auf 100.000 Einwohner betragen. Spitzenreiter bei der Städteinzidenz ist weiter Bad Driburg mit 115,3. Acht anderen Städte im Kreis Höxter liegen erneut zum Teil weit unter der 100er-Grenze. Die Stadt Willebadessen bleibt bei der Inzidenz 0.