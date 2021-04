Schockanrufer und Betrüger am Telefon

Höxter/Bad Driburg -

Der Polizei wurden am 30. März vier versuchte Betrugsfälle durch „Schockanrufe“ gemeldet. Die Anrufer gaben sich als Familienmitglied aus oder gaben an, dass ein Familienmitglied in eine Notlage geraten sei. Die Betrüger versuchten im Telefonat, eine Herausgabe von Bargeld zu erwirken, um die vorgetäuschte Notlage abzuwenden. Insbesondere erklären die Anrufer, dass sich ihre Stimme aufgrund des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes verändert anhöre.