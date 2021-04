Inzidenz-Wert wieder unter 50

Kreis Höxter -

Höxter, Northeim, Goslar – die Übersichtskarte der Ansteckungen mit dem Covid19-Erreger zeigt drei helle Flecken in einem Meer aus Rot. Die befürchtete dritte Welle an Corona-Infektionen hat den Kreis Höxter zum Glück noch nicht erreicht, der Sieben-Tages-Inzidenzwert fällt am Dienstag mit 49,9 sogar wieder leicht unter die 50er-Marke. Nur die beiden erwähnten Nachbarkreise aus Niedersachsen können ähnlich niedrige Zahlen melden. Auch bundesweit sorgen die Osterfeiertage für eine zwischenzeitliche Delle nach unten, auch wenn sich die ansteckendere so genannte Englische Mutante weiter ausbreitet.