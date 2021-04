„Nicht zu früh zum Impftermin kommen“

Matthias Potthoff erklärt die Gründe für Wartezeiten an Ostern

Kreis Höxter -

„Am Ostermontag haben wir erstmals den Rekord von fast 1000 Impfungen am Tag geknackt“, blickt der medizinische Leiter des Impfzentrums, Dr. Jens Grothues, auf arbeitsreiche Feiertage zurück. Mit vier Impfstraßen sei das Impfzentrum in Brakel unter Volllast gelaufen. Er dankte dem engagierten Team, das an allen Tagen von 8 bis 20 Uhr unter Hochdruck gearbeitet habe.