Dörfer profitieren von Landesmitteln

Kreis Höxter -

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat das Dorferneuerungsprogramm 2021 veröffentlicht: In diesem Jahr werden in der Dorferneuerung 344 Projekte in 145 Gemeinden mit rund 28,5 Millionen Euro in NRW unterstützt. Knapp 2,5 Millionen Euro davon fließen in den Kreis Höxter.