Hausärzte rufen Impfpatienten an

Die Anzahl der Impfdosen, die die Ärzte regional über die Apotheken beziehen, ist aber noch sehr gering, deshalb können Interessenten keine Impftermine über das Telefon bei ihrem Hausarzt erhalten. „Bitte rufen Sie nicht an. Die Ärzte werden ihre Patienten in der Reihenfolge der Indikation impfen“, erklärt Dr. Jens Grothues, Leiter des Impfzentrums des Kreises in Brakel. Los geht es mit Menschen, die wegen einer schweren Vorerkrankungen besonders gefährdet sind. Im Schnitt stehen zu Beginn lediglich 26 Impfdosen pro Hausarztpraxis und Woche zur Verfügung. Zum Ende des Monats soll sich diese Zahl allerdings mehr als verdreifachen, so die Hoffnung. „Ich bin frohen Mutes“, sagt Grothues, „wir müssen noch um ein wenig Geduld bitten.