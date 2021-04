Die Erde ist ein Sänger

Höxter -

Das Kunstfest Via Nova in Corvey findet an drei Wochenenden vom 27. August bis 26. September statt. Für die Ernennung zum Unesco-Welterbe haben auch die einzigartigen Wandmalereien im karolingischen Westwerk des ehemaligen Benediktinerklosters entscheidend beigetragen. Eines der Motive zitiert eine Szenerie aus Homers Odyssee: Odysseus im Kampf mit der Skylla. Was macht der antike Odysseus in einer christlichen Kirche, und wie kommt die Odyssee an den Weserstrand?