Gemeinsam für Nachhaltigkeit

Bad Driburg-Dringenberg -

Von Dennis Pape

Seit vielen Jahren unterstützen die Yebo-Zululand-Initiativen hilfsbedürftige Menschen in Südafrika – jetzt haben die engagierten Ehrenamtlichen aus Dringenberg und Umgebung selbst eine große Unterstützung für ihre Aktivitäten erfahren: in Form eine Spende über 10.000 Euro seitens der Aiphoria-Stiftung aus Paderborn. Die wiederum hat darüber hinaus schon weitere Mittel für die kommenden Jahre in Aussicht gestellt.