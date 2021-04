Das grüne T-Shirt der Welthungerhilfe, der Sonnenhut mit der äthiopischen Landesflagge und natürlich die Sammelbüchse in der Hand – so erlebten ihn viele Menschen vor allem bei Volksfesten wie Annentag oder Libori, aber auch täglich vor den Lebensmittelmärkten in der Region. Äthiopien sei seine zweite Heimat, berichtete der engagierte Bad Driburger, der zuletzt auf den Rollstuhl angewiesen war.