Eine Entscheidung des Landes wird an diesem Freitag erwartet. In Kraft treten könnten neue Regelungen bereits zum Wochenende. „Wir haben die Allgemeinverfügung gestern auf den Weg gebracht“, bestätigte Landrat Michael Stickeln im Gespräch mit dem WB am Donnerstagabend: „Ohne das Land NRW geht aber nichts – wir hoffen daher auf eine positive Rückmeldung bis Freitag.“ Ohnehin stehe der Landrat im ständigen Dialog mit Düsseldorf. In der Allgemeinverfügung, die bei einem positiven Signal der Landesregierung von Samstag an gelten soll, gehe es in erster Linie um zwei Bereiche.