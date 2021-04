14,8 Millionen Euro fließen aus Städtebaumitteln in den Kreis – Löwenanteil für Landesgartenschau in Höxter

Kreis Höxter -

Von Marius Thöne

Aus dem Städtebauförderprogramm und dem Investitionspakt Sportstätten des Landes fließen in diesem Jahr 14,8 Millionen Euro in den Kreis Höxter. Das hat der Landtagsabgeordnete Matthias Goeken am Donnerstag mitgeteilt.