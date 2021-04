Waschechter Driburger in Rente

Bad Driburg (WB/wiv). -

„Die Legende ist in Rente“ steht auf einem geschenkten T-Shirt: Der Bad Driburger Vollziehungsbedienstete Herbert Schopp (63) ist vom Stadtkämmerer Franz-Josef Koch in den Ruhestand verabschiedet worden. Zuvor hatte Bürgermeister Burkhard Deppe den waschechten Bad Driburger mit persönlichen Worten in einen neuen Lebensabschnitt übergeleitet.