Für einen Tag Corona-frei

Kreis Höxter -

Für einen Tag (Samstag) galt die Stadt Willebadessen offiziell als Corona-frei. Inzidenzwert null, Zahl der aktiv Infizierten null – so die Bilanz am Wochenende. Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt nun eine Neuinfektion in Willebadessen, im gesamten Kreis Höxter sind es 25. Damit steigt der Inzidenzwert auf 69,2. Zwölf Menschen gelten seit Sonntag als wieder genesen, die Zahl der aktiv Infizierten erhöht sich also um 13 Personen auf jetzt 177.