Unter dem Titel „Concept Store“ präsentiert sie Collagen, Montagen und Installationen. Dabei ist sie ihrer Arbeitsweise, alten, gebrauchten Gegenständen einen neuen Zweck zu geben, treu geblieben. Wie in einem Ladenlokal sind die Werke in der Galerie an der Hohenzollernstraße, dabei auch Fotografien, in Regalen, auf Tischen und Stühlen drapiert.