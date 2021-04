Warum nicht gleich ein Generationswechsel?

Matthias Goeken, CDU-Landtagsabgeordneter:„Die Bürger mögen offenen Krach in der Familie nicht. Wir müssen sofort zurück zur Geschlossenheit. Die CDU-Führungsgremien haben sich hinter Armin Laschet gestellt und wir müssen uns jetzt geschlossen hinter dem Kandidaten Laschet versammeln. Ich höre im Kreis Höxter aber auch, dass viele die Führungsqualitäten von Markus Söder besonders in diesen Pandemie-Monaten schätzen. Er hat viele Anhänger an der Basis. Viele Bundestagskandidaten haben bei den schlechten CDU-Umfragewerten Angst um ihre Wahlkreise. Darum ist Markus Söder weiter im Spiel. Ich habe Armin Laschet im Landtag als erfolgreichen Ministerpräsidenten erlebt, der ein Team bilden und gut führen kann. Er kann Fäden zusammenführen. Man muss sehen, dass bei Angela Merkel und Helmut Kohl in deren ersten Zeiten die Zustimmungsraten auch nicht so rosig waren. Möglicherweise kommt wieder Ruhe in die Partei, wenn Markus Söder am Ende die CDU-Entscheidung für Laschet akzeptiert. Und: Umfragen sind das eine, die konkrete Entscheidung am Wahltag etwas anderes.