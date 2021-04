„Frauen an die Spitze, das ist ja seit jeher grüne Politik in allen Gremien“, sagt Josef Schlüter, Vorsitzender der Grünen im Kreis Höxter. In einer ersten Reaktion auf den Vorschlag, Annalena Baerbock zu ersten grünen Kanzlerkandidatin zu machen, zeigt er sich überzeugt, dass die 40-Jährige die „fachlichen und persönlichen Fähigkeiten“ besitzt, das angestrebte Amt auch auszufüllen. Josef Schlüter Ob ein Kandidat mit Regierungserfahrung wie Robert Habeck nicht besser gewesen wäre, verneint Schlüter: „Wir haben eine tolle Doppelspitze, Kanzler kann aber nur einer werden.“ In der CDU gebe es sehr viele Leute mit Regierungserfahrung. Dennoch sei man hier durch den Wunsch nach Macht zu sehr zerstritten. Auch für den bevorstehenden Wahlkampf im Kreis Höxter sieht Josef Schlüter Rückenwind durch die gestrige Entscheidung. Anna Rehermann „Wir sind sehr zufrieden mit dem Vorschlag, Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin zu machen.