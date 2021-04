Pflegedienste werden digitaler

Kollerbeck -

Von Marius Thöne

Der Pflegedienst Jung & Alt in Kollerbeck erhält eine Förderung der landeseigenen Stiftung Wohlfahrtspflege in Höhe von 100.000 Euro. Das hat am Dienstag der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken mitgeteilt. Das Geld soll in ein Projekt mit dem Titel „Pflege-Versorgung-Teilhabe“ fließen und dabei helfen, dass ältere Menschen auch in kleinen Dörfern mit nicht so guter Verkehrsanbindung länger in ihren eigenen vier Wänden leben können. Der Zuschuss steht noch unter dem Vorbehalt der Prüfung der Fördervoraussetzungen im Einzelnen.