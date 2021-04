Darüber hinaus widerlegt er diverse Anschuldigungen eines anonymen Briefschreibers. Und: Ehrenamtliche Feuerwehrleute erhalten erste Impfungen – nicht zuletzt, weil zahlreiche beim Hausarzt Geimpfte ihren Termin im Zentrum nicht absagen. „Ich gehe davon aus, dass die Priorisierung in wenigen Wochen weitestgehend aufgegeben wird“, sagte Grothues am Dienstag. Dann gebe es sicherlich ein „Windhundrennen“, jedoch sei das derzeitige Vorgehen perspektivisch nicht mehr möglich. Das hänge einerseits mit dem angekündigten Mehr an Impfstofflieferungen zusammen – zudem werde es aber zunehmend aufwendiger, die Einhaltung der Priorisierung zu kontrollieren. Grothues erläuterte auch, dass es deutlich schwieriger sei, das Atrazeneca-Vakzin zu verimpfen: „Angesichts eines theoretischen Risikos, über das von Seiten des Arztes nicht rechtssicher aufgeklärt werden kann, können wir Menschen unter 60 Jahren damit nicht impfen – auch, wenn sie es gerne wollen.“ Es gebe keine umfassenden Aufklärungsmöglichkeiten, um den Arzt von der Haftung zu befreien. Anschuldigungen Grothues musste sich jetzt auch mit diversen Anschuldigungen aus einem anonymen Brief auseinandersetzen, der unter anderem an Medien, Bürgermeister, Staatsanwaltschaft und Kassenärztliche Vereinigung ging. Die Vorwürfe widerlegte der Leiter des Impfzentrums im Gespräch mit dieser Zeitung im Detail.