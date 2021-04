Nach Angaben der Höxteraner Feuerwehr vom Abend kam „zu einem Totalausfall der digitalen Alarmierung.“ Daraufhin seien Einsatzkräfte an Standorten mit so genannten Hilfelöschleistungsfahrzeugen via Handy alarmiert und in die Gerätehäuser beordert worden. Im Höxteraner Stadtgebiet waren das die Kernstadt, Stahle, Fürstenau, Lüchtringen, Ovenhausen und Ottbergen. Dort sei dann die Erreichbarkeit über Funk hergestellt worden.

Nach gut einer Stunde konnte die Störung in der Leitstelle behoben werden. Der Notruf sei aber erreichbar gewesen, hieß es.