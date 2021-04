„Eine Mega-Chance für ländliche Räume“

Sie leben in Löwendorf, das gilt nicht gerade als Nabel der Welt. Bernd Leineweber: Ich war beruflich in München, Singapur, Paris und den USA. Das waren gute Erfahrungen. Meinen Lebensmittelpunkt wollte ich trotzdem immer in der Region behalten. Warum? Leineweber: Ich mag die Mentalität der Menschen hier. Hier kann man zwar nicht persisch essen, dafür aber prima Schützenfest und Annentag feiern. Ich habe hier alles, was ich zum Glücklichsein brauche. Selbst in Coronazeiten sind die Einschränkungen überschaubar. Ich habe ein Haus, kann von dort aus arbeiten und abends einen Spaziergang mit dem Hund durchs Feld machen. Manchmal wandere ich auch zum Köterberg und trinke dort eine Tasse Kaffee. Das ist für mich Lebensqualität. Junge Leute wollen aber meistens weg. Leineweber: Das stimmt, vor allem mit Anfang 20 kann es nicht weit weg genug sein.