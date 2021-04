Bundeswehr verstärkt den Heimatschutz

Neuer freiwilliger Wehrdienst „Dein Jahr für Deutschland“ in Höxter vorgestellt: 21 Rekruten in Kaserne begrüßt – Medientag

Höxter -

Von Michael Robrecht

Das Pilotprojekt „Dein Jahr für Deutschland“ ist auch in Höxter in der General-Weber-Kaserne mit 21 Rekruten gestartet worden. Am Mittwoch stellte die Bundeswehr den neuen freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz (FWD – Freiwilliger Wehrdienst Heimatschutz) während eines Medientages den extra nach Höxter gereisten Fernseh-Teams, Agenturen und Tageszeitungen aus ganz Deutschland vor. „Wir müssen durch das Angebot zusätzliche Kräfte für Krisen- und Katastropheneinsätze im Inland gewinnen und bereithalten, wie sie auch in der Corona-Pandemie benötigt werden“, erläuterte Brigadegeneral Torsten Gersdorf, Kommandeur des Landeskommandos NRW, das Lieblingsprojekt der Verteidigungsministerin.