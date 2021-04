Die Bandbreite bei den Inzidenzen liegt zwischen 0 in Marienmünster und sehr hohen 167 in Borgentreich. Hier gab es sogar fünf neue Infizierte. Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis wird mit 4515 Frauen und Männern (plus 16) gemeldet. Als Genesene stehen 4125 Personen (plus 18) in der Kreis-Statistik. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen im Kreis Höxter liegt bei 138 Menschen (ein weiterer Verstorbener aus Bad Driburg).

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter

Bad Driburg: 44 aktiv Infizierte (minus 4), 711 bestätigte Fälle, 654 Genesene, 13 Verstorbene (einer mehr), Stadt-Inzidenz 83,86.

Beverungen: 10 aktiv Infizierte (minus 2), 257 bestätigte Fälle, 236 Genesene, 11 Verstorbene, Inzidenz 7,5.

Borgentreich: 30 aktiv Infizierte (plus 5), 309 bestätigte Fälle, 260 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 167,0.

Brakel: 32 aktiv Infizierte (plus 2), 670 bestätigte Fälle, 617 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 74,0.

Höxter: 61 aktiv Infizierte (plus 1), 749 bestätigte Fälle, 670 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 94,2.

Marienmünster: 1 aktiv Infizierter (0), 143 bestätigte Fälle, 141 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 0!

Nieheim: 5 aktiv Infizierte (minus 1), 185 bestätigte Fälle, 174 Genesene, 6 Verstorbene, Inzidenz 33,1.

Steinheim: 21 Infizierte (minus 5), 454 bestätigte Fälle, 415 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 23,6.

Warburg: 38 aktiv Infizierte (plus 1), 694 bestätigte Fälle, 638 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 81,26.

Willebadessen: 10 aktiv Infizierte (0), 343 bestätigte Fälle, 320 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 97,4.

Bürger-Testungen im Kreis Höxter: 29.680 Tests (plus 1023), 29.592 Tests negativ (plus 1023), 88 Tests positiv (unverändert).

Intensivbetten: Auf den Intensivstationen in Bad Driburg, Höxter und Warburg sind keine Covid-19-Patienten bis Donnerstag o Uhr behandelt worden. Von 31 Intensivbetten im Kreis waren acht frei.

Blick zu den Nachbarn

Kreis Holzminden: 127 aktiv Infizierte (plus 14 Neuinfektionen), 1376 bestätigte Infektionen, 1192 Genesene, 57 Verstorbene. Die Inzidenz liegt bei 82,3.

Kreis Paderborn: 976 aktive Infizierte (plus 12), 8655 bestätigte Fälle, 7532 Genesene, 147 Todesfälle, Inzidenz Kreis 137,7.

Kreis Lippe: 1500 aktive Corona-Fälle (plus 92), 15035 bestätigte Fälle, 13175 Genesene, Inzidenz 180,4.

Kreis Kassel: 1543 aktuelle Infizierte (plus 202), 13613 bestätigte Fälle, 11712 Genesene, 334 Todesfälle, Inzidenz 198,4 (Stadt Kassel), 152,9 (Landkreis).