Impfquote im Kreis Höxter liegt bei 28 Prozent

Höxter -

Von Michael Robrecht und Dennis Pape

Der Kreis Höxter hat mit 73,4 den aktuell niedrigsten Inzidenzwert in NRW. Auf diese besondere Zahl weist die Kreisverwaltung Höxter hin. In Kreisen mit Inzidenzen über 100 treten aufgrund der aktuellen Änderung des Infektionsschutzgesetzes (bundesweite „Notbremse“) zusätzliche Beschränkungen in Kraft.