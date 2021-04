Thierry Brever vom Landschaftsarchitektenbüro Gasse, Schumacher, Schramm hat in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Straßen, Umwelt und Klimaschutz die Planungen für zwei davon vorgestellt: „das blaue Band“ und den Abenteuerspielplatz . Drittes Projekt ist ein Aktiv- und Gesundheitspark südlich des Geländes der ehemaligen Eggeland-Klinik. An dieses schließt sich das blaue Band an.