Kreis Höxter -

Der Kreis Höxter bleibt auch nach dem Wochenende von einer Welle an Corona-Neuinfektionen verschont. Am Montag meldete das Gesundheitsamt des Kreises Höxter sechs Neuinfektionen. Dem gegenüber wurden auch sechs Menschen als genesen eingestuft, die die Zahl der aktiv Infizierten bleibt also bei 242. Der Inzidenzwert steigt minimal auf jetzt 76,3 an.