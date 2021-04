Unterschiedliche Regeln im Handel

Grundsätzlich gelte laut Staatskanzlei, dass über einer Inzidenz von 100 „Bundesnotbremse“ und Landesrecht/kommunale Allgemeinverfügungen nebeneinander bestehen. Es gelte dann die jeweils strengste Regelung. „Zwar würde eigentlich das Bundesrecht immer vorgehen, es enthält jedoch eine ausdrückliche Regelung, wonach strengere landesrechtliche oder kommunale Maßnahmen ergriffen werden können“, heißt es zu Beginn des Schreibens, das sich im Anschluss konkret auf die Geschäftsfelder Lebensmittel, Mode, Buchhandlungen und Gartenmärkte bezieht.

Lebensmittelgeschäfte

Bis Inzidenz 100: Es gelten nur die Regeln der Coronaschutzverordnung – Lebensmittelgeschäfte sind geöffnet. Die Personenbegrenzung liegt bei 1:10 Quadratmeter, Termine und Tests sind nicht nötig. Inzidenz über 100: Es gilt die Bundesnotbremse, soweit die Schutzverordnung nicht strenger ist – in Bezug auf Lebensmittelgeschäfte ist aber aktuell die Bundesnotbremse strenger. Es gilt: Geöffnet. Personenbegrenzung 1:20 Quadratmeter, kein Termin, kein Test. Inzidenz Über 150: Keine Veränderung für Lebensmittelgeschäfte, da weder die Bundesnotbremse noch die Schutzverordnung für Lebensmittelgeschäfte an diesen Inzidenzwert Veränderungen anknüpfen.

Modegeschäfte

Bis Inzidenz 100: Es gelten nur die Regeln der Coronaschutzverordnung. Modegeschäfte sind geöffnet. Die Personenbegrenzung liegt bei 1:40 Quadratmetern. Ein Termin ist nötig, ein Test jedoch nicht. Über 100: Da die Bundesnotbremsestrenger als die Schutzverordnung ist, gilt Erstere bezüglich der Modegeschäfte. Die Geschäfte sind weiterhin mit einer Begrenzung von einer Person pro 40 Quadratmetern geöffnet, jetzt sind ein Termin und ein negativer Test nötig. Inzidenz über 150: Für Modegeschäfte sieht die Bundesnotbremse beim Überschreiten von 150 nochmals eine Verschärfung vor – sie werden dann geschlossen.

Buchhandlungen

„Eine Zwischenstellung nehmen Buchhandlungen ein, weil das Bundesrecht sie als vermeintliche Geschäfte des täglichen Bedarfs privilegiert – ohne allerdings zu erklären, warum insoweit eine Ungleichbehandlung zum Beispiel zu Kinderschuhgeschäften stattfindet“, teilt die Staatskanzlei mit. Bis Inzidenz 100: Es gelten nur die Regeln der Coronaschutzverordnung. Buchhandlungen sind mit einer Personenbegrenzung von 1:40 Quadratmetern geöffnet. Termine sind nötig, Tests jedoch nicht. Inzidenz über 100: „Es gilt die Bundesnotbremse, soweit die Coronaschutzverordnung nicht strenger ist. In Bezug auf Buchhandlungen ist aber die Schutzverordnung strenger, weil im Landesrecht die rechtlich zweifelhafte Privilegierung nicht stattfindet. Die Coronaschutzverordnung bleibt daher maßgeblich“, heißt es in der Mitteilung. Weil diese am Schwellenwert 100 keine Änderungen vorsieht, gelten die Regeln wie bei einer Inzidenz unter 100. Inzidenz über 150: „Es gibt ebenfalls keine Veränderung für Buchhandlungen, denn die Bundesnotbremse sieht für diese aus ihrer Sicht privilegierten Geschäfte bei 150 keine Veränderung vor. Und ebenso sieht die für Buchhandlungen strengere und also maßgebliche Coronaschutzverordnung bei einer Inzidenz von 150 keine Rechtsänderungen vor“, so die Staatskanzlei.

Gartenmärkte

„Ebenso eine Zwischenstellung nehmen Gartenmärkte ein. Auch sie werden vom Bundesrecht als vermeintliche Geschäfte des täglichen Bedarfs privilegiert – ohne allerdings zu erklären, warum insoweit eine Ungleichbehandlung zu Baumärkten stattfindet“, teilt die Staatskanzlei mit. Bis Inzidenz 100: Es gelten nur die Regeln der Coronaschutzverordnung, Gartenmärkte sind geöffnet. Für Gewerbe: Personenbegrenzung von 1:10 Quadratmetern, kein Termin, kein Test. Für Verbraucher: Personenbegrenzung von 1:40 Quadratmetern, Termin nötig, kein Test. Inzidenz über 100: In Bezug auf Gartenmärkte ist laut Staatskanzlei überwiegend die Coronaschutzverordnung strenger, weil im Landesrecht die „rechtlich zweifelhafte generelle Privilegierung“ nicht stattfinde. „Es gibt aber die Privilegierung für Gewerbekunden in der Coronaschutzverordnung, insoweit ist die Bundesnotbremse strenger. Die Schutzverordnung bleibt dennoch überwiegend maßgeblich“, heißt es in der Mitteilung. Deshalb wäre weiterhin geöffnet. Für Gewerbe gilt eine Personenbegrenzung von 1:20 Quadratmetern ohne Termin und Test. Für Verbraucher wiederum gilt eine Personenbegrenzung von 1: 40 Quadratmetern – ein Termin ist nötig, es muss jedoch kein negativer Test vorgelegt werden.

Eine Inzidenz über 150würde im Bereich der Gartenmärkte keine Veränderung bedeuten – „denn die Bundesnotbremse sieht für diese aus ihrer Sicht privilegierten Geschäfte bei 150 keine Veränderung vor. Und ebenso sieht die Coronaschutzverordnung bei 150 keine Rechtsänderungen“, betont die Staatskanzlei auf Anfrage der Werbegemeinschaft.