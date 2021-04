Marienmünster/Höxter -

„In einer feierlichen Stunde ist am vergangenen Samstag ein Etappenziel mit vielen Hoffnungszeichen in Form eines Kompositionsauftrags an den emeritierten Professor Walter Steffens in Marienmünster übergeben worden“. Diese guten Nachrichten konnte jetzt Hans Hermann Jansen von der Kulturstiftung Marienmünster verkünden