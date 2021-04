Gartenhütte geht in Flammen auf

17.000 Euro Schaden in Alhausen

Bad Driburg-Alhausen -

Von Frank Spiegel

Nur noch Schutt und Asche ist von einer Gartenhütte übrig, die am späten Montagabend in Alhausen in Flammen stand. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 17.000 Euro.