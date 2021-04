Das Evangelische Johanneswerk mit Sitz in Bielefeld betreibt seit vielen Jahrzehnten die Philipp-Melanchthon-Einrichtung in Bad Driburg und hat sich nach kurzen Verhandlungen dazu bereit erklärt, der Stadt Bad Driburg jenen Teil ihres Grundstücks zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen, der für den Bau des Fußweges für benötigt wird. So wird das Projekt „ Blaues Band “ nicht unterbrochen.

Der Fußweg wird auf einer Länge von rund 130 Metern bei einer Breite von etwa 1,50 Metern den Konrad-Adenauer-Ring mit der Mühlenstraße verbinden und befindet sich zudem unweit der Ampelanlage. Mit der Gestaltung aus Beton- und Sandsteinpflaster wird die bisherige Bauweise westlich des Konrad-Adenauer-Rings fortgesetzt. Der Katzohlbach selber hat eine Länge von 3,5 Kilometern und mündet in den Hilgenbach.

„Diese Nutzungsüberlassung ist ein Beispiel für eine erfolgreiche Kooperation mit privaten und öffentlich-rechtlichen Akteuren im Stadtgebiet. Die Verhandlungen konnten zügig und zielführend aufgenommen und erfolgreich abgeschlossen werden“, freuen sich die Verantwortlichen über die Kooperation.

Die Arbeiten werden je nach Haushaltslage im Jahr 2021 oder 2022 und in Absprache mit dem Evangelischen Johanneswerk begonnen werden.