Inzidenz 71,3: Kreis Höxter hat landesweit weiter niedrigsten Wert

Höxter -

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist am Dienstag erneut leicht gesunken. Er beträgt 71,3 (Montag 76,3). Damit hat der Kreis Höxter neben Coesfeld (86,6) in NRW mit den niedrigsten I-Wert unter 100. Die Zahl der aktiven Covid-19-Infektionen liegt bei 237 (minus 5). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis wird mit 4585 Frauen und Männern (plus 3) gemeldet. Als Genesene stehen 4209 Personen (plus 8) in der Statistik für die zehn Städte. Die Zahl Verstorbenen liegt unverändert bei 139 Menschen.