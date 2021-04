40.000 zum ersten Mal geimpft

Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche ist also weiter moderat und sinkt auch langsam ab. Der Nachbarkreis Holzminden meldete gestern 14 Neuinfektionen und 112 aktive Fälle. Hier liegt der Inzidenzwert bei 80,9. Die Inzidenzwerte der anderen umliegenden Landkreise: Lippe: 153,1, Paderborn: 157,2, Kassel: 179,5, Hochsauerlandkreis: 179,4 und Kreis Waldeck-Frankenberg 133.

Mit 375,3 weist der Erzgebirgskreis die höchste Inzidenz in Deutschland auf, am unteren ende der Skala findet sich der Kreis Friesland mit einer Inzidenz von 28,4. Die größte Gruppe der an an Covid-19-Erkrankten sind die 35- bis 59-Jährigen, wie das Robert Koch-Institut meldet. Demgegenüber ist die Zahl der Erkrankungen bei Über-80-Jährigen durch die flächendeckende Impfung in etwa so niedrig, wie die der Fälle von erkrankten Kindern im Alter zwischen 5 und 14 Jahren.

Weiterhin keine Neuinfektionen werden aus Nieheim gemeldet. Hier bleibt der Inzidenzwert bei 0. Die Zahlen für die Städte im Kreis Höxter (aktiv Infizierte, Veränderungen zum Vortag, Stadt-Inzidenzwert).

Bad Driburg: 30 (-1)

Stadt-Inzidenz 36,69

Beverungen: 15 (+5)

Stadt-Inzidenz 67,57

Borgentreich: 27 (-4)

Stadt-Inzidenz 77,98

Brakel: 32 (-2)

Stadt-Inzidenz 129,51

Höxter: 54 (-1)

Stadt-Inzidenz 52,34

Marienmünster: 6 (+3)

Stadt-Inzidenz 121,46

Nieheim: 3 (0)

Stadt-Inzidenz 0,00

Steinheim: 20 (+4)

Stadt-Inzidenz 78,70

Warburg: 40 (+1)

Stadt-Inzidenz 85,54

Willebadessen: 15 (0)

Stadt-Inzidenz 60,91