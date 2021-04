Im Kreis reichen die Inzidenzen von 0 in NIeheim bis 117,1 in Brakel, 110,1 in Steinheim und 101,2 in Marienmünster. Die Zahl der aktiven Covid-19-Infektionen liegt bei 231 (minus 11). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis wird mit 4629 Frauen und Männern (plus 16) gemeldet. Als Genesene stehen 4259 Personen (plus 27) in der Statistik für die zehn Städte. Die Zahl Verstorbenen liegt unverändert bei 139 Menschen.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter:

Bad Driburg: 30 aktiv Infizierte (0), 721 bestätigte Fälle, 678 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 47,1.

Beverungen: 13 aktiv Infizierte (minus 2), 269 bestätigte Fälle, 245 Genesene, 11 Verstorbene, Inzidenz 67,5.

Borgentreich: 22 aktiv Infizierte (minus 5), 313 bestätigte Fälle, 272 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 44,5.

Brakel: 33 aktiv Infizierte (plus 1), 693 bestätigte Fälle, 639 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 117,1.

Höxter: 47 aktiv Infizierte (minus 7), 769 bestätigte Fälle, 703 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 52,3.

Marienmünster: 6 aktiv Infizierte (0), 149 bestätigte Fälle, 142 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 101,2.

Nieheim: 1 aktiv Infizierter (minus 2), 185 bestätigte Fälle, 178 Genesene, 6 Verstorbene, Inzidenz 0.

Steinheim: 21 Infizierte (plus 1), 466 bestätigte Fälle, 427 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 110,1.

Warburg: 44 aktiv Infizierte (plus 4), 716 bestätigte Fälle, 654 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 81,2.

Willebadessen: 14 aktiv Infizierte (minus 1), 348 bestätigte Fälle, 321 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 48,7.

Bürger-Testungen im Kreis Höxter: 45.764 Tests (plus 1501), 45.623 Tests negativ (plus 1496), 141 Tests sind positiv (plus 5).

Intensivbetten: Auf den Intensivstationen in Bad Driburg, Höxter und Warburg werden zurzeit drei Covid-19-Patienten behandelt. Einer davon wird invasiv beatmet (Intubation über den Mund, Nase oder Haut). Von 31 Intensivbetten im Kreis Höxter waren nur noch 4 frei.

Blick zu den Nachbarn

Kreis Holzminden: 114 aktiv Infizierte (plus 13 Neuinfektionen), 1431 bestätigte Infektionen, 1259 Genesene, 58 Verstorbene. Die Inzidenz liegt bei 79,5. In Boffzen gibt es 8 aktive Fälle, in Bevern 16 und in Holzminden Stadt 42.