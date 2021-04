Minijobber und Kulturschaffende leiden

Der Arbeitsmarkt im Kreis Höxter zeigt sich trotz der Pandemie erstaunlich robust. Die Belebung kommt allerdings nicht in der Grundsicherung an. Minijobber, Selbstständige und Kulturschaffende trifft die Corona-Pandemie besonders. Die Arbeitslosenzahl stieg in der Grundsicherung im April im Vergleich zum Vormonat an. Der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit trübt das positive Bild am Arbeitsmarkt im Kreis, so die Agentur für Arbeit. Mit dem Kurzarbeitergeld und auch aufgrund der erwarteten Verschärfung des Fachkräftemangels halten die meisten Unternehmen weiter an den Mitarbeitern fest. Es gibt gute, mitunter saisonale Gründe zu der Annahme, dass sich der Aufschwung am Arbeitsmarkt fortsetzen wird. Aktuell melden Unternehmen vakante Stellen wieder in weit größerem Umfang.