Im gesamten Kreisgebiet mussten keine Verstöße gegen die Corona-Schutz-Verordnung geahndet werden, berichtete die Polizei am Sonntagmorgen. Das kühle und teilweise wolkige Wetter hat sicher neben den Corona-Hygiene- und Abstandsauflagen stark dazu beigetragen, dass viele Mainwanderer zuhause geblieben sind.

Nach größeren Ansammlungen in den vergangenen Jahren, war auch das Geschehen an der Freizeitanlage Höxter-Godelheim in diesem Jahr auffällig „unauffällig. Der Schwerpunkteinsatz von Polizei und Ordnungsämtern lief auch am Stausee in Neuenheerse und im Wildpark Hardehausen.

„Maiwanderer und Familien am Freizeitsee in Höxter-Godelheim verhielten sich erfreulicherweise sehr diszipliniert!“ lobte der Einsatzleiter der Polizei, Hubertus Albers. Viele Menschen waren in den Wäldern unterwegs, unternahmen radtouren oder grillten im heimischen Garten oder in den Kleingartenanlagen in den zehn Städten und Dörfern im Kreis Höxter.