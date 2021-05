Kein Coronafall mehr in Nieheim

Kreis Höxter -

Der Kreis Höxter hat auch am Sonntag mit Soest und Münster auf NRW-Ebene den niedrigsten Inzidenzwert aller Kreise. Er liegt bei 77,0 auf 100.000 Einwohner und ist damit im Vergleich zu Samstag stabil geblieben. Die Zahl der an Covid 19 aktiv erkrankten Menschen liegt am Freitag bei 233 (minus 1). Die Daten kommen vom Robert Koch Institut aus Berlin. Spitzenreiter bei der Städteinzidenz sind Beverungen mit 120,1 und Steinheim mit 110,1. Brakel, tagelang weit oben, ist rückläufig. Der niedrigste Tageswert wurde weiter mit 0 in Nieheim ermittelt. In Nieheim ist zudem kein Einwohner der Gesamtstadt mehr infiziert: Nieheim ist somit am 2. Mai coronafrei.