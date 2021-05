Verantwortung für den Lernprozess

Unbestritten ist: Digitale Medien bieten eine Vielzahl neuer Möglichkeiten für den Unterricht. Das zeigt sich bereits bei der Anwendung der Tablets in den unterschiedlichen Fächern. Während zum Beispiel im Sportunterricht der Jahrgangsstufe 10 die Schüler ihre Bewegungen bei der Durchführung eines Korblegers im Basketball aufzeichnen und anschließend durch das Abspielen im Zeitlupen-Modus analysieren können, um ihre Wurftechnik zu verfeinern, kann im Deutschunterricht in einer Klasse 8 ein Naturgedicht nicht nur „klassisch“, sondern auch filmisch interpretiert werden.

Die Schüler erstellen in Gruppenarbeit kurze Filmsequenzen, die ihrer Ansicht nach zu dem Gedicht und der jeweiligen literarischen Strömung passen, und unterlegen diese mit einem Vortrag des Gedichts. Bei der anschließenden Präsentation wird gemeinsam überlegt, welcher Film dem Text am besten gerecht wird – all das mit hoher Motivation und viel Spaß.

Dreidimensionale Objekte

Im Musikunterricht werden interaktive Portfolios über Mozarts Oper „Don Giovanni“ erarbeitet. Und im naturwissenschaftlichen Unterricht haben die Schüler nicht nur die Möglichkeit, einen Versuch mehrere Male anzuschauen, weil sie diesen vorher in einem Film aufgezeichnet haben. Vor allem bietet ihnen die Augmented-Reality-Technologie die Möglichkeit, Objekte dreidimensional vor sich zu sehen. Da kann zum Beispiel ein Motor mit sämtlichen technischen Details oder sogar der menschliche Körper mit seinen Organen in allen Ebenen betrachtet und im Hinblick auf seine Funktionsweise untersucht werden.

Dabei wird deutlich: Durch den Einsatz der Tablets verändert sich der Unterricht. Das ist auch deswegen in viel stärkerer Weise als früher der Fall, weil nicht mehr ein Informatikraum aufgesucht werden muss, um auf digitale Medien zugreifen zu können. Vielmehr stehen diese den Schülern in Form der iPads nun permanent zur Verfügung. Dass damit – neben der geschilderten Anzahl an Möglichkeiten – auch Probleme und Schwierigkeiten verbunden sind, ist eine Erfahrung, die Schüler und Lehrer ebenso machen.

Umso wichtiger erscheint es den Verantwortlichen am Gymnasium St. Xaver, diesen Prozess bewusst – in Absprache mit allen Beteiligten – zu steuern und immer wieder das eigene Handeln zu reflektieren. Neben internen Fortbildungen und Konferenzen im Lehrerkollegium und einer Umfrage unter den Schülern der Jahrgangsstufen 8 und 10, die den eingeschlagenen Weg als positiv bewerteten, bedeutet das auch, den Einsatz der iPads im Unterrichtsalltag immer wieder kritisch zu hinterfragen: Erscheint die Arbeit mit digitalen Medien in dieser oder jener Unterrichtsphase überhaupt sinnvoll oder kann hier nicht viel besser auf „klassische Medien“ wie Heft, Füller oder Tafel zurückgegriffen werden, um den Unterrichtsgegenstand im wahrsten Sinne des Wortes zu „begreifen“? Und wie viel Zeit wurde bereits vor dem Bildschirm verbracht? Ist daher nicht eher eine Pause oder eine Arbeitsphase an analogen Medien empfehlenswert?

Lernmethoden ergänzen

„Wir streben eine Vermischung der Lernformen an“, wie Severin Girolstein, Medienkoordinator am Gymnasium St. Xaver, betont. Es gehe eben nicht darum, traditionelle Lern- und Lehrmethoden durch digitale Medien zu ersetzen, sondern sie zu ergänzen und so die Medienkompetenz der Schüler Tag für Tag zu fördern.

Deswegen spricht er im Zusammenhang mit den iPads auch von „digitalen Lernbegleitern“, die es den Schülern ermöglichen, mehr Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. Ein weiteres Argument, das für den Einsatz von Tablets spricht, und eine Erfahrung, die die Lehrer in den Jahrgangsstufen 8 und 10 teilen. Der Unterricht sei durch die Arbeit an den iPads viel stärker projektbezogen. Dies gebe ihnen mehr Zeit, die Schüler in ihrem Lernprozess zu begleiten.

Umgang mit Endgeräten

Dass die Jugendlichen aber auch an den Umgang mit den digitalen Endgeräten herangeführt werden müssen, steht außer Frage. Deshalb werden in der Jahrgangsstufe 8 und 10 Workshops durchgeführt, in denen jeder einzelne mit der Funktionsweise seines iPads vertraut gemacht wird. Und bereits ab der Jahrgangsstufe 5 lernen die Schüler im Informatikunterricht neben dem Zehn-Finger-Tastschreiben wichtige Grundlagen kennen, die in der digitalen Welt von Bedeutung sind.

Dass sich solch eine intensive Auseinandersetzung mit den neuen Medien bezahlt macht, zeigte sich während der jüngsten Homeschooling-Phase. Vor allem stellt diese Form der Digitalisierung aber auch einen spannenden Prozess im Rahmen der Schulentwicklung dar, der zweifelsohne vielversprechend ist.