An sich hätte die Theatergruppe Reelsen, bei der der ehemalige Leiter des Gymnasiums St. Xaver seit Jahren Regie führt, im vergangenen Jahr das Stück „Don Camillo“ aufführen wollen – was nicht möglich war. „Jetzt bin ich im Ruhestand , und wir können nicht mal Theater spielen – irgendetwas muss ich doch machen“, sagte er zu seiner Regieassistentin Dorothea Worm-Hellwig. Die erinnerte ihn daran, dass er doch über Shakespeare promoviert habe, und regte an, aus dieser weit über die Promotion hinausgehenden Leidenschaft für den Autor etwas zu machen. „Ich habe im vergangenen Jahr in Bremen die Aufführung von Shakespeares Wintermärchen gesehen, die ich sehr schön fand“, blickt er zurück. Beflügelt von seiner Shakespeare-Leidenschaft reifte die Idee, die Handlung der Romanze in die Gegenwart zu transportieren und aus dem Drama eine gefällige Romanversion zu schreiben. Dr.