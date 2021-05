„Uns gehen die Patienten aus“

Kreis Höxter -

Von Ralf Brakemeier

„Wir sind auf einem richtig guten Weg. Durch die Lieferung von ausreichend Vakzin, hat das Tempo der Impfkampagne im Kreis Höxter deutlich angezogen.“ Dr. Jens Grothues leitet das Impfzentrum des Kreises in Brakel und impft auch in seiner Beverunger Hausarztpraxis, so wie in vielen Praxen im Kreis Höxter, bis zu 100 Personen am Tag.