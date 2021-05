69,8 ist weiter einer der niedrigsten Werte in NRW

Die Zahl der bestätigten Fälle wird im Kreis mit 4735 Frauen und Männern (plus 22) angegeben. Als Genesene stehen 4378 Personen (plus 30) in der Kreisgrafik. Die Zahl der positiv getesteten und in Folge von Covid 19 Verstorbenen beträgt 140 Menschen.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter:

Bad Driburg: 24 aktiv Infizierte (minus 1), 735 bestätigte Fälle, 698 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 68,1.

Beverungen:22 aktiv Infizierte (0), 282 bestätigte Fälle, 249 Genesene, 11 Verstorbene, Inzidenz 90,1.

Borgentreich: 10 aktiv Infizierte (minus 2), 318 bestätigte Fälle, 289 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 44,5.

Brakel: 32 aktiv Infizierte (minus 2), 704 bestätigte Fälle, 651 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 431.

Höxter: 37 aktiv Infizierte (plus 1), 787 bestätigte Fälle, 731 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 52,3.

Marienmünster: 8 aktiv Infizierte (minus 1), 152 bestätigte Fälle, 143 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 40,4.

Nieheim: keine aktiv infizierte Person (unverändert), 185 bestätigte Fälle, 179 Genesene, 6 Verstorbene, Inzidenz 0.

Steinheim: 25 Infizierte (plus 1), 477 bestätigte Fälle, 434 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 70,8.

Warburg:49 aktiv Infizierte (minus 2), 741 bestätigte Fälle, 673 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 102,6.

Willebadessen: 10 aktiv Infizierte (minus 2), 354 bestätigte Fälle, 331 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 60,9.

Bürger-Testungen im Kreis Höxter, Stand Donnerstag

Kreis Höxter: Tests gesamt 56.924 (plus 1362), 56.765 Tests negativ (plus 1361), 159 Tests positiv (plus 1).

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, Bad Driburg, Höxter und Warburg wurden mit Stand von Donnerstag drei Corona-Patienten behandelt, einer wurde invasiv beatmet (Intubation). Von den 31 Intensivbetten waren 2 frei, 29 belegt. Anteil der freien Betten an Gesamtzahl der Intensivbetten: 6,4 Prozent.

Blick in Nachbarkreis

Kreis Holzminden: 115 Neuinfektionen (plus 9), 1485 bestätigte Infektionen, 1309 Genesene, 61 Verstorbene. Die Inzidenz liegt bei 76,6.