Stickeln und Spieker werden vernommen

Landrat a.D. Friedhelm Spieker und sein Nachfolger Michael Stickeln werden an diesem Freitag vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags in Düsseldorf im Fall Lügde vernommen. In den vergangenen Wochen haben bereits mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisjugendamts Höxter vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt.

Behördenleiter sprechen

„Die beiden Zeugen sind in ihrer Funktion als Behördenleiter mit dem Untersuchungsgegenstand befasst gewesen“, begründete Martin Börschel (SPD), Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, in der Einladung zur 51. Sitzung die Befragung und Anhörung von Spieker und Stickeln. „Landrat Michael Stickeln wird mit Blick auf die weiteren Zeugenvernehmungen und aufgrund des Respekts vor der Arbeit des Untersuchungsausschusses im Vorfeld der Befragung keine Stellungnahme abgeben“, so Kreis-Pressesprecherin Silja Polzin am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung.

Zwei Fälle im Kreis bekannt

In der 50. Sitzung des Untersuchungsausschusses stand das Schicksal eines zweiten Kindes (Jahrgang 2002), für das es beim Kreis-Jugendamt in der Zeit zwischen 2009 und 2015 mehrere Hinweise und Aktenvermerke auf Gefährdung des Kindeswohls gab, im Mittelpunkt der Vernehmungen. Zwei ehemaligen Mitarbeiterinnen des Kreisjugendamts, die mit dem Fall betraut waren, sollen vor dem Untersuchungsausschuss erhebliche Erinnerungslücken aufgewiesen haben. Im ersten bereits bekannten Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft Paderborn wegen des Verdachts der Urkunden-Unterdrückung.