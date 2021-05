. Vor einem Wohnhaus in der Elmarstraße sind Arbeiten an der Abwasserleitung mit einem Bagger vorgenommen worden, da diese defekt war. Bei den Arbeiten im Vorgarten des privaten Grundstücks wurde die ebenfalls im Vorgarten liegende Gasleitung beschädigt, und es strömte Gas aus. Mit 24 Kameraden und mehreren Fahrzeugen war der Löschzug am Ort, und sicherte zusammen mit der Polizei das betroffene Gebiet ab. Um 9.15 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Wie Polizei-Einsatzleiter Jörg Böning erklärte, wurde nach Bemerken des Gaslecks das Gas sofort abgestellt. Danach reparierte eine Fachfirma die defekte Gasleitung.