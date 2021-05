Der Landrat kündigte aber an, die Arbeit des Jugendamtes von einer externen Organisation überprüfen zu lassen. Aufgrund von Stickelns Anweisungen waren vor seiner Anhörung im Untersuchungsausschuss des Landtags (wir berichteten am Samstag) Akten des Jugendamts mit den Namen von betroffenen Kindern abgeglichen worden. Mehr als zwei Jahre, nachdem der Missbrauch von Lügde öffentlich wurde, ist man in Höxter auf einen weiteren Fall gestoßen, für den das Kreisjugendamt zuständig war. „Es ist mir unerklärlich, warum der Name dieses dritten Kindes bei uns erst jetzt entdeckt worden ist. Der Untersuchungsausschuss soll die Akte so schnell wie möglich erhalten. Wir müssen lückenlos aufklären“, sagte Stickeln am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir reichen lieber zehn Akten zu viel, als eine zu wenig ein.“ Michael Stickeln hob hervor, dass er das Gefühl habe, mit seiner Aussage in Düsseldorf zur Aufklärung beigetragen zu haben. Transparenz sei ihm wichtig. „Wir wollen auch weiterhin unseren Teil dazu beitragen“, so der Vater von vierjährigen Zwillingen.