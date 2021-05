„Und dann geben sie Gas“

Paderborn/Höxter -

Wer in diesen Tagen als Spaziergänger in den heimischen Wäldern nach Erholung sucht, dessen Wunsch nach Ruhe wird immer häufiger von lautem Motorenlärm übertönt: Im Bereich des Regionalforstamts Hochstift sind zahlreiche Moto-Cross-Fahrer unterwegs, die den Wald als Rennstrecke nutzen, und das ist in den allermeisten Fällen verboten. Vor allem an den Wochenenden, so berichtet es die Polizei, transportieren diese Biker ihre Geländemaschinen oftmals auf einem Anhänger in Richtung Wald, andere Fahrer reisen auf ihrer Maschine an. Auf den Parkplätzen, am Straßenrand oder anderen geeigneten Örtlichkeiten werden die Motorräder abgeladen und die Kennzeichen abgeschraubt oder hochgebogen, so dass eine Identifizierung nicht möglich ist.